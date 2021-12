Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa | Può raggiungere Ancelotti

I tifosi aspettano con ansia novità di calciomercato per la Juventus nella sessione invernale di gennaio che è ormai alle porte.

Quali saranno le mosse che la Juventus farà nelle prossime settimane? L’organico non sarà stravolto, però potrebbe esserci qualche nuovo volto in arrivo. Specie se la dirigenza riuscirà a piazzare altrove quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club. Eventuali cessioni porterebbero in dote un tesoretto da reinvestire, se non altro per il risparmio sugli ingaggi che potrebbe derivare dalle partenze di elementi come ad esempio Ramsey e Arthur. Calciatori che finora hanno trovato poco spazio in campo e il cui futuro pare essere lontano da Torino. A quanto però nelle ultime ore si è aggiunto anche un altro nome relativamente alle possibili partenze in casa bianconera, questa volta però per giugno.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro può partire: piace al Real

Calciomercato.it riporta infatti come anche Alex Sandro non sia più nella lista degli incedibili della Juventus. Il rendimento dell’esterno sinistro brasiliano in questa stagione non è stato del tutto convincente, ha avuto molti alti e bassi. Nelle ultime apparizioni Allegri gli ha preferito spesso Luca Pellegrini, confermando la volontà di guardare anche al futuro. Per questo motivo se arrivasse una offerta convincente anche Alex Sandro potrebbe cambiare aria. Il brasiliano è nella lista del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che sta cercando appunto un terzino sinistro. Gli spagnoli infatti devono cercare l’erede di Marcelo, che a fine stagione concluderà la sua avventura nella Liga. E l’esterno della Juventus rappresenta una soluzione interessante, anche perché non ha un costo elevato. Il club torinese infatti potrebbe decidere di lasciarlo partire nella prossima estate per 15 milioni di euro.