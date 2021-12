Calciomercato Juventus, il Milan si defila: regalo in Serie A per Allegri

Calciomercato Juventus, il Milan si è defilato nella corsa all’attaccante che adesso potrebbe diventare un obiettivo concreto per Allegri.

Calciomercato Juventus, come confermato anche dal giornalista Sebastiano Sarno di ‘Calcio Style’, il Milan non sarebbe sulle tracce del bomber dell’Atalanta Muriel, giocatore che proprio nella scorsa settimana è stato accostato alla Juventus. Come sappiamo con l’acquisto di Boga, il posto del colombiano potrebbe essere leggermente compromesso e non è da escludersi che l’attaccante possa quindi salutare la squadra di Gasperini già nel mercato di gennaio. Per caratteristiche tecniche e per la grande esperienza alle spalle, Muriel potrebbe fare comodo alla squadra di Allegri che ha bisogno di più goleador offensivi.

Ora Allegri ha la strada spianata | Si può chiudere per Muriel

Con la conferma del mancato pressing di mercato del Milan, una rivale ai vertici della Serie A, ora la Juventus potrebbe dunque avere la strada spianata per concludere al meglio l’operazione Muriel. Una vera e propria opportunità che potrebbe verificarsi già nelle prossime settimane. Il giocatore, come detto poc’anzi, per caratteristiche tecniche e abilità palla al piede, molto abile tanto da avvalersi di paragoni “impossibili”, più volte, infatti, il colombiano è stato paragonato dai giornalista e esperti del settore a Ronaldo il “fenomeno”, quello dell’Inter, ora, Muriel potrebbe diventare il nuovo attaccante ideale per Allegri.

Con il Milan che si chiama fuori dalla trattativa per il colombiano, la questione potrebbe diventare ancora più leggera. Muriel sarebbe libero di firmare con i bianconeri e gli stessi sarebbero liberi di proporre un’offerta convincente alla Dea, che con l’acquisto di Boga potrebbe essere costretta ad accontentare le volontà di Muriel che sicuramente vuole giocarsi un posto da titolare.