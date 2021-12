“Juventus non accettabile”: la bordata di Vieri fa il giro del web

Juventus, l’attacco di Vieri fa il giro del web. Ecco quello che ha detto l’ex attaccante in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera

Di solito parla dalla Bobo Tv, stavolta invece vieri lo ha fatto attraverso un’intervista rilasciata al Corriere. E come sempre senza peli sulla lingua ha spiegato qual è il proprio pensiero. Nel mirino, come succede spesso nell’ultimo periodo, c’è finita ancora una volta la Juventus di Massimiliano Allegri, quella che in campionato è in risalita e quella che ha chiuso al primo posto il proprio girone di Champions League davanti al Chelsea che quella coppa l’anno scorso l’ha vinta.

Un attacco che in questo caso colpisce l’atteggiamento della Juventus. Con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Ecco quello che Vieri ha detto.

Juventus, le parole di Bobo Vieri

“Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo – ha spiegato – offensivo, mentre la Juventus è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo”. Questo il pensiero, ed è evidente che le non eccelse prestazioni in questa prima parte di stagione non sono passate inosservate. “Una delle società più prestigiose al Mondo – ha continuato ancora Vieri – non può giocare un calcio così brutto. Non è accettabile” ha concluso. Un attacco diretto e nemmeno velato a Massimiliano Allegri, che è tornato al timone della squadra piemontese quest’anno dopo due anni di riposo assoluto e qualche offerta rispedita al mittente.

Insomma, la Juve, vuoi o non vuoi, rimane sempre una delle squadre più chiacchierate dell’intera Serie A. Sia in caso di vittoria, sia in caso di una stagione che fino al momento è stata certamente al di sotto delle aspettative.