Calciomercato Juventus, missione bomber | Anche il Milan sulle sue tracce

Quali saranno le mosse di calciomercato della Juventus nel prossimo mese di gennaio ? I tifosi attendono con ansia notizie.

E’ chiaro che i bianconeri potrebbero fare qualche cambiamento nella loro rosa. Attenzione, qualche cambiamento che non vuol dire rivoluzione. L’obiettivo è quello di ringiovanire e ricostruire la squadra, ma ci sarà bisogno di tempo oltre che ovviamente di investimenti importanti. Per cui a gennaio si proverà al massimo a puntellare l’attuale organico, cedendo chi non rientra nei piani tecnici del club per far spazio a nuovi giocatori. Elementi che sappiano interpretare nel migliore dei modi le idee di calcio del tecnico Allegri. Questa prima parte della stagione ha evidenziato delle carenze in fase offensiva, per cui pare proprio che la Juve cercherà di prendere già a gennaio un nuovo attaccante. Un elemento capace di garantire gol con regolarità. E sono davvero tanti i nomi che nel corso delle ultime settimane sono stati accostati al club torinese, centravanti dalle caratteristiche fisiche e tecniche diverse ma tutti con un ottimo curriculum.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, Lacazette proposto per gennaio

Come scrive Sportmediaset c’è un giocatore che potrebbe stuzzicare la fantasia del club bianconero già a gennaio ed è Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l’Arsenal. Il calciatore francese sarebbe stato proposto alla Juventus, che cerca come detto un attaccante. Un affare low cost considerato che le richieste dei Gunners non potrebbero essere alte. Lacazette ha 30 anni, bomber di profilo internazionale, con tanta voglia di rimanere in una big del calcio europeo. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, interessato però al calciatore in vista della prossima stagione, considerando che senza alcun trasferimento a gennaio sarebbe poi libero di accasarsi altrove a parametro zero.