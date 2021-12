Calciomercato, doccia gelata Juventus | Scacco matto Real

Calciomercato Juventus, l’ultima indiscrezione arriva dalla Spagna, e riferisce un possibile assalto del Real Madrid.

Provare ad ipotizzare il profilo del prossimo attaccante della Juventus è impresa ardua, anche perché molto probabilmente neanche Cherubini & company hanno definitivamente sciolto le riserve.

O meglio, il pallino della Vecchia Signora è sempre e soltanto uno: Dusan Vlahovic, ma chiaramente mettere le mani sul serbo della Fiorentina è difficile quanto vincere lo scudetto quest’anno. La concorrenza è foltissima, e i rapporti con la Fiorentina, beh, mai cordiali, ecco. Relativamente poco, ora come ora, vale l’accordo di massima raggiunto con l’entourage del calciatore, che ha già detto no alle milionarie offerte dell’Arsenal. Ma fino a quanto Vlahovic risulterà essere “impegnato” con la Juventus? Non è dato saperlo, ammesso e non concesso che ciò stia già avvenendo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “colpo da 35 milioni” | Ribaltone Sky

Calciomercato Juventus, il Real piomba su Vlahovic

Come se non bastasse, Vlahovic sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid, con i Blancos che si sarebbe aggiunti alla già nutrita fila di pretendenti. Ancelotti, infatti, starebbe entrando nell’ordine di idee di mettere il gioiello della Fiorentina in cima alla lista dei suoi desideri, viste le difficoltà palesate per arrivare ad Haaland, con il cui agente, però, sarebbe stato già trovato un accordo di massima. Come riferito da “El Nacional“, quindi, le Merengues potrebbe rappresentare il prossimo avversario che la Juventus dovrà affrontare, se “Madama” vorrà effettivamente mettere le mani sul talentuoso attaccante dei Viola.