Calciomercato Juventus, sorpasso Mourinho | Bianconeri beffati

I tifosi attendono delle novità importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus già nel prossimo mese di gennaio.

Ormai il 2022 è alle porte e la dirigenza bianconera è al lavoro per potenziare la rosa di mister Allegri. Per farlo però ci sarà bisogno per forza di cose di alcune cessioni. Si deve fare i conti sempre e comunque con il bilancio ed è per questo che prima di pensare agli acquisti bisogna pensare alle partenze di chi non rientra nei piani tecnici dell’allenatore. Dal canto suo la Juventus dovrà farsi trovare pronta nel momento in cui potrebbe esserci una opportunità da sfruttare. I bianconeri guardano anche al futuro, alla prossima estate, e a giovani molto interessanti che potrebbero essere le colonne della squadra del domani. Ma un possibile obiettivo dei bianconeri potrebbe presto svanire, almeno stando agli ultimi rumors.

Calciomercato Juventus, la Roma avanti sul centrocampista del Marsiglia Kamara

Il portale Calciomercato.it spiega come la Roma sia in una posizione di vantaggio rispetto alle altre squadre interessate a Kamara, stellina del Marsiglia. Il centrocampista è anche nel mirino della Juventus e del Milan, ma Mourinho e il club giallorosso avrebbero sorpassato tutti. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno 2022 e non sembra avere intenzione di rinnovare. L’OM dunque per non correre il rischio di perderlo a zero sarebbe pronto a monetizzare la sua cessione già a gennaio. Con la Roma che ha degli “argomenti” convincenti per strappare il sì, ovvero la possibilità di inserire nella trattativa Pau Lopez e Cengiz Under, calciatori di proprietà dei giallorossi attualmente in prestito proprio al Marsiglia. Un affare che potrebbe decollare nelle prossime settimane.