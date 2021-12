JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, “sacrificio” Kulusevski: scambio con l’ex

Calciomercato Juventus, l’addio di Kulusevski potrebbe spianare le porte ad uno scambio con il grande ex. Ore infuocate: i dettagli.

Nella lista dei sacrificabili stilata dalla Juventus, il profilo di Dejan Kulusevski è cerchiato con la matita blu. Lo svedese, infatti, assieme a Mckennie, è uno dei pochi calciatori ritenuti cedibili a gennaio e dal cui addio Cherubini spera di ricavare un discreto tesoretto. Con 21 presenze complessive tra campionato e Champions, l’ex Parma ha tratto beneficio dal cambio di modulo con cui il tecnico livornese ha ridisegnato la squadra, ma non ha mai convinto al 100 per cento. Sondato da alcuni club in Premier, Arsenal e Tottenham su tutti, per il classe ‘2000 “Madama” si auspica di racimolare non meno di 35 milioni di euro.