Calciomercato Juventus, fumata nera | Affare saltato

Calciomercato Juventus, fumata nera per l’attaccante. Affare saltato secondo quanto spiegato da SportMediaset. Le ultime

Alla ricerca di un attaccante per la prossima finestra di mercato, Cherubini sfoglia la margherita cercando di capire quali possono essere le soluzioni migliori. I nomi in ballo sono tanti, diversi, e che fanno sicuramente gola. Ma per il momento, tranne Icardi, nessuno sembra essersi avvicinato.

Un discorso a parte per l’argentino del Psg: qualche settimana fa sembrava davvero tutto fatto, adesso sembra che la pista si sia raffreddata. Certo, l’obbiettivo Icardi rimane ed è una pista concreta. Ma Cherubini in queste settimane si è mosso anche verso altri obiettivi. Scamacca, Aubameyang e anche Lacazette. Si guarda insomma con interesse anche alla Premier League. Ma in queste ore, una pista di queste, sembra essere definitivamente saltata.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, doppia firma a rischio: il motivo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomber in saldo: lo porta la “rivale”

Calciomercato Juventus, salta Lacazette

Secondo quanto riportato da SportMediaset infatti, Lacazette è saltato. Il centravanti dell’Arsenal dovrebbe rimanere ai Gunners anche nella seconda parte di stagione. Arteta avrebbe messo il veto a una possibile cessione anche perché, quella che è più urgente, riguarda l’attaccante gabonese che è praticamente finito fuori rosa nelle scorse settimane.

La Juve, insomma, si starebbe già muovendo verso altri obiettivi. Cherubini sa bene che per rientrare in corsa per la Champions League e anche per cercare l’assalto alla massima competizione europea in questa stagione, la squadra di Allegri ha bisogno di un attaccante. Importante anche: uno che garantisce un buon numero di reti. Ecco perché chi viene cercato, in questo momento, ha esperienza ed è sempre riuscito a segnare con regolarità. Insomma, una punta pronta ad essere buttata subito nella mischia. E non sarà Lacazette.