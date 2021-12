Calciomercato Juventus, si “offre” al Napoli: l’apertura dell’agente

Calciomercato Juventus, l’agente apre a un possibile passaggio al Napoli: ecco le sue parole, che lanciano indiscrezioni per il futuro

Gennaio si avvicina e sono molte le squadre che hanno bisogno di innesti. In Serie A, senza dubbio, il Napoli è alla ricerca di un difensore vista la partenza di Manolas che è tornato in Grecia e l’indisponibilità di Koulibaly che sarà impegnato in Coppa d’Africa. Insomma, Spalletti, ha bisogno di un centrale dietro.

E nelle scorse settimane si è anche parlato di un possibile arrivo di Rugani. Il difensore bianconero è la quarta – o forse quinta – scelta di Allegri, dietro Chiellini, Bonucci, de Ligt e alcune volte anche Danilo che può essere impiegato come centrale. Minutaggio ridotto al minimo con solamente 4 presenze in questa prima parte di stagione. Non c’è dubbio che il difensore si stia anche guardando intorno per cercare di giocare con continuità.

Calciomercato Juventus, Rugani si “offre” al Napoli

Parlando a Radio Marte, l’agente di Rugani, Torchia, ha spiegato quali sono le proprie idee per il suo assistito: “Rugani al Napoli? Credo che abbia delle altre idee il club, perché dopo l’interesse degli anni scorsi non hanno avuto determinate idee”.

“Non si è fatto sentire nessun altro club – ha confermato Torchia – e se dovesse arrivare la telefonata di Giuntoli risponderò con piacere. Se un club importante ti fa una telefonata, qualsiasi sia la condizione, è giusto parlarne. Sempre dicendo che bisogna restare e ritornare al grandissimo rispetto per il club che ti ha in seno, perché sei un professionista. Ci vuole sempre rispetto – ha continuato ancora – sia per i calciatori ma anche per i club. Lui ha giocato anche in Champions, facendo anche molto bene. Normale che lui si stia meritando dello spazio, non preteso. Solo che in questo momento di calciomercato, come sappiamo tutti, in genere è più facile fare un trasferimento quando la società è predisposta a darti”.