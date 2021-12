Calciomercato Juventus, colpaccio a zero: via libera ufficiale

Calciomercato Juventus, adesso è arrivata anche l’ufficialità: non rinnoverà con il club ed è pronto ad andare via a parametro zero.

A giugno le strade di Denis Zakaria e del Borussia Monchengladbach si separeranno definitivamente. Era scontato che l’avventura del nazionale svizzero in maglia Fohlen fosse giunta ormai ai titoli di coda, ma da oggi c’è anche l’ufficialità. A comunicarlo c’ha pensato lo stesso club tedesco con una nota pubblicata sul sito e rilanciata successivamente attraverso i vari profili social. Tutto è cominciato – spiega nel comunicato la dirigenza del Gladbach – dall’aut aut che circa dieci giorni fa il direttore sportivo Max Eberl ha rivolto al giovane calciatore, visto che sul fronte rinnovo era tutto bloccato da mesi.

E la risposta di Zakaria è stata quella che tutti immaginavano. Il centrocampista è pronto a dire addio alla squadra con cui ha passato le ultime cinque stagioni. Nella quale è cresciuto e si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo. Al punto da essere corteggiato dai più prestigiosi club del continente.

Calciomercato Juventus, Zakaria non piace solo ai bianconeri

Una notizia che fa indubbiamente felici le due squadre italiane che hanno messo gli occhi su Zakaria già da molto tempo. Una di queste è la Roma, con José Mourinho che si starebbe impegnando in prima persona per far decollare la trattativa. L’altra è proprio la Juventus: le qualità del 25enne elvetico sarebbe balsamo per un centrocampo che sembra essere uno dei reparti più sofferenti subito dopo l’attacco.

Roma e Juventus però devono fare attenzione alle altre big, pronte a dare l’assalto al giocatore. La più agguerrita, come vi abbiamo svelato nei giorni scorsi, è il Real Madrid, che avrebbe già messo sul piatto otto milioni d’ingaggio.