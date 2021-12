Ultim’ora Juventus: ufficiale, positivo al Covid

Ultim’ora Juventus, la notizia è apparsa pochi minuti fa sul sito ufficiale bianconero: quasi certamente il giocatore salterà il Napoli.

La notizia è di pochi minuti fa, comunicata dalla Juventus attraverso i suoi canali ufficiali. Koni De Winter è positivo al Covid-19. Il giovane difensore belga in forza all’Under-23, convocato a più riprese da Massimiliano Allegri anche in prima squadra, dovrà dunque fermarsi per osservare le norme previste. I bianconeri ricominceranno a lavorare domani dopo la pausa natalizia in vista della sfida del prossimo 6 gennaio con il Napoli, ma lo faranno senza De Winter.

Il calcio italiano resta così nella morsa del virus. La speranza, adesso, è che la situazione non peggiori ulteriormente nei prossimi giorni, con diversi calciatori che faranno ritorno dalle vacanze. De Winter, nonostante la giovane età, poteva rappresentare una valida alternativa per la fascia sinistra, visto l’infortunio occorso a Luca Pellegrini.

Ultim’ora Juventus, non solo De Winter tra i giocatori colpiti dal virus

Allegri è convinto che nel belga ci sia del potenziale, al punto da lanciarlo titolare nella gara di Champions League con il Malmo, in cui il giocatore non ha affatto sfigurato. De Winter è uno dei tanti risultati positivi al Covid in questi giorni. Ben tre invece i casi nella rosa del Napoli, prossima avversario della Juventus. Dopo lo stop imposto a Fabian Ruiz ed Insigne, ieri è arrivata la notizia della positività del messicano Lozano.