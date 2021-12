Calciomercato Juventus, tentazione Barça | Ma Cherubini rifiuta lo scambio

Calciomercato Juventus, i blaugrana vogliono arrivare all’attaccante: ecco chi hanno messo sul piatto per averlo già a gennaio.

Il Barcellona sta tentando Alvaro Morata. Ormai non è più un mistero. Tutto è partito da una telefonata intercorsa nei giorni scorsi tra Xavi, allenatore dei blaugrana, e lo stesso attaccante bianconero. Che si sarebbe sentito coccolato e desiderato da uno dei club più importanti al mondo. E poi la prospettiva di tornare nella sua Spagna e di iniziare una nuova avventura in Catalogna lo intriga non poco.

La dirigenza del Barça è all’opera per ridare vigore ad un attacco che nella prima parte della stagione si è confermato l’anello debole di una squadra che, comunque vada, va ricostruita dalle fondamenta. Ripartendo, ovviamente, dai giovani della famosa Masia. Che negli ultimi mesi non è mai sembrata così ricca di futuri talenti.

Calciomercato Juventus, rifiutato un possibile scambio Morata-Depay

Xavi sa che non sarà affatto semplice concludere l’operazione Morata già a gennaio. Ma un tentativo verrà effettuato. Il centravanti è alla Juventus in prestito biennale dall’Atletico Madrid e nel prossimo mese di giugno, in teoria, dovrebbe far ritorno alla corte del Cholo Simeone. A meno di un improbabile riscatto da parte della società bianconera. Tuttavia, l’interesse del Barcellona è destinato a cambiare le carte in tavola.

Il #Barça continua a lavorare sul fronte #Morata tra #Atleti e #Juve. I blaugrana hanno messo sul piatto #Depay, ma la risposta dei bianconeri per ora è negativa. Il gradimento dello spagnolo al trasferimento c’è già. Operazione non semplice, ma si va avanti 🇪🇸@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 30, 2021

Gli intermediari blaugrana continuano a lavorare sotto traccia, sia sul fronte Juve che su quello Atletico. E nelle ultime ore, secondo quanto riporta il giornalista Romeo Agresti, avrebbero offerto alla Vecchia Signora una sorta di scambio che avrebbe coinvolto anche l’olandese Memphis Depay pur di arrivare subito a Morata. Ma la risposta dei bianconeri, per il momento, è negativa.