Calciomercato Juventus, arriva a parametro zero | Allegri gongola

Calciomercato Juventus, arrivano importanti novità dall’estero per un obiettivo dei bianconeri in arrivo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, l’attuale situazione in casa bianconera porterebbe buone notizie dall’estero, infatti quando viene annunciato da ‘Sport’ avrebbe del clamoroso. Secondo i colleghi esteri infatti, la Vecchia Signora avrebbe raggiunto l’accordo per il passaggio di Dembele dal Barcellona proprio alla Juventus. Arrivo a parametro zero per uno dei colpi più cari della storia del club blaugrana. Le complicazioni per il prolungamento con il Barcellona hanno portato, alla fine, il giocatore ed il suo entourage ad accelerare con un altro club, che, in questo caso, vedrebbe proprio i bianconeri in pole. Come viene riferito infatti dal portale spagnolo, le parti sarebbero già in contatto da diverso tempo e solo nelle ultime ore si sarebbe raggiunto l’accordo definitivo.

Dembele verso la Juventus | Accordo raggiunto

In tal senso, se effettivamente, questo caso venisse confermato, la Vecchia Signora andrebbe incontro ad un obiettivo certificato e come dicevamo poc’anzi, uno dei volti più interessanti del calcio mondiale. Dembele per altro è ancora relativamente giovane e i margini di crescita sono tanti. Come dicevamo poc’anzi, Dembele continua a rimanere uno degli acquisti più costosi di sempre e anche del club blaugrana che spese, ai tempi, oltre 100 milioni di euro per il suo cartellino.

L’unico reale ostacolo, come sottolineano i colleghi spagnoli, potrebbe però essere rappresentato dal Paris Saint-Germain: il giocatore avrebbe già dato la sua parola alla squadra bianconera ma starebbe, comunque, aspettando un’offerta anche dai parigini. Ma il principio d’accordo con la squadra di Allegri c’è già e proprio il francese potrebbe raffigurare il primo, grande, colpo della Juventus.