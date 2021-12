Calciomercato Juventus, fatta per il rinnovo di Dybala: cifre e annuncio

Calciomercato Juventus, è praticamente fatta per il rinnovo di Dybala. Ecco le cifre e la data dell’annuncio. Allegri può esultare

Finalmente Massimiliano Allegri può esultare. Finalmente, la Juventus, ha deciso di chiudere la storia del rinnovo di Paulo Dybala. Almeno stando a quanto riportato da Sky Sport. Non ci sono più dubbi, nonostante alcune strane voci che hanno accompagnato la trattativa negli ultimi giorni.

Cherubini ha piazzato la mossa decisiva. E insomma è tutto fatto. La Joya si legherà alla società bianconera per le prossime cinque stagioni a quanto pare. Fino al 2026 come si sapeva e si ipotizzava da diverso tempo. Raggiunto anche l’accordo economico. E finalmente sono state svelate anche le cifre definitive dell’affare.

Calciomercato Juventus, le cifre e la data dell’annuncio

Dybala diventerà uno dei calciatori più pagati della Juventus per i prossimi anni. L’argentino dovrebbe avere uno stipendio fisso di 8 milioni di euro che potrebbero diventare 11 in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi personali. Insomma, qualcosa di importante per il prossimo capitano della società bianconera che prenderà in maniera definitiva la fascia nel momento in cui Giorgio Chiellini appenderà le scarpette al chiodo. Sarà il perno della ricostruzione bianconera. Da lui ripartirà Allegri per la rivoluzione che serve nei prossimi anni per tornare alla vittoria anche in Serie A.

L’annuncio ufficiale dell’accordo dovrebbe arrivare dopo il consiglio d’amministrazione di febbraio. Ormai tutti i dubbi sono stati sciolti. Dybala e la Juventus, un amore che continuerà ancora a lungo.