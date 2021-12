Calciomercato Juventus, svolta in attacco | Doppio ritorno

Calciomercato Juventus, una rivoluzione offensiva potrebbe coinvolgere i piani dei bianconeri. Si parla di un clamoroso doppio ritorno.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘elgoldigital.com’ arrivano importanti novità per quanto concerne il futuro, specialmente in attacco. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate dai colleghi spagnoli, il Siviglia avrebbe messo nel mirino il numero nove bianconero, Alvaro Morata. Gli spagnoli vogliono approfittare dell’acquisto di Milik per andare su Morata. Il bomber polacco è da lungo tempo uno degli obiettivi in attacco dei bianconeri e , attualmente, al Marsiglia il bomber è stato uno dei capocannonieri del campionato francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio immediato di Morata: c’è l’accordo

Morata verso il Siviglia e Milik di ritorno in Italia

Di conseguenza se la Juventus riuscisse a chiudere il bomber polacco ed ex prodigio del Napoli, molto ammirato anche dall’ex allenatore Maurizio Sarri che ne aveva chiesto l’acquisto quando sedeva sulla panchina della Juventus, i bianconeri andrebbero su un colpo assicurato. Gli spagnoli in tal senso approfitterebbero della situazione e andrebbe a cercare proprio Alvaro Morata.

LEGGI ANCHE >>> Ultim’ora Juventus-Napoli | Tegola ufficiale: bomber positivo al Covid

Come per Milik, anche per Morata si tratterebbe di un ritorno in Liga. Infatti il numero nove della Juventus, in passato, ha giocato sia con la maglia del Real Madrid e poi quella dei cugini dell’Atletico. Alvaro a Siviglia avrebbe grandi possibilità di ritornare protagonista, in un campionato dove, proprio in passato, è esploso e diventando quello che è oggi. Ma c’è anche da sottolineare che, stando ad altri fonti, Morata è molto vicino alla firma con il Barcellona che in questo caso sfrutterebbe la carta Griezmann attualmente ancora non riscattato dall’Atletico. In tal senso, visto che Morata è ancora di proprietà dell’Atletico, il Barcellona potrebbe concedere uno sconto sul francese.