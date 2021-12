Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Spunta la data della “decisione definitiva”

Calciomercato Juventus, ecco il giorno in cui verrà deciso il futuro dell’attaccante argentino. E si parlerà anche di bilancio.

Ora c’è anche una data. Ma da qui al prossimo 22 febbraio ai tifosi bianconeri toccherà stare con il fiato sospeso. Già, perché sarà quella la giornata in cui verrà fatta chiarezza sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato e nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo in tempi brevi, c’è la possibilità concreta di perderlo a giugno. A zero. Un’eventualità che la Juventus vorrebbe evitare costi quel che costi.

Perché la Joya è un patrimonio della società e vederlo accasarsi da un’altra parte senza nemmeno un ritorno economico rappresenterebbe uno smacco intollerabile. Ecco perché la dirigenza ha deciso di non tirare troppo per le lunghe la questione. Febbraio come mese della svolta. Non si andrà oltre quella data.

Calciomercato Juventus, il 22 febbraio si conoscerà il futuro di Dybala

A svelare la data del 22 febbraio è stato poche ore fa Marcello Chirico con un tweet. Si tratterà di una decisione presa collegialmente – scrive il giornalista sul noto social – dal Cda bianconero, in contemporanea con la relazione semestrale del bilancio. Una giornata doppiamente importante, dunque. In cui si parlerà anche di conti. Un argomento che nell’ultimo periodo è diventato scottante per via dell’inchiesta sulle plusvalenze.

Sul rinnovo, in ogni caso, trapela un certo ottimismo. Perdere a zero il giocatore, ormai una sorta di bandiera per la Juventus, va contro l’interesse della società. Senza contare che sarebbe anche visto come un segnale di debolezza.