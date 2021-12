Calciomercato Juventus, Morata può partire | Ma c’è un freno

Si sta infiammando nelle ultime ore dell’anno il calciomercato di una Juventus che potrebbe rivoluzionare il suo reparto offensivo.

Si sta parlando infatti tantissimo della possibile partenza di Alvaro Morata, che darebbe il via a quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione nell’attacco di Allegri. Finora infatti si era sempre parlato del possibile arrivo di un nuovo centravanti, ma mai dell’opportunità che l’attuale numero nove della Juventus cambiasse aria a stagione in corso. E invece il Barcellona pare aver convinto il centravanti, con i blaugrana che vorrebbero puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo. I bianconeri ovviamente dovrebbero poi accelerare sull’arrivo di almeno un altro centravanti, considerato il fitto calendario di gennaio che attende la formazione di Max Allegri.

Tuttavia pare esserci un freno riguardo la trattativa che potrebbe portare il centravanti spagnolo a giocare nella Liga. Perchè, come ha sottolineato il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter, la Juventus ha sborsato dieci milioni di euro per ottenere il prestito di Morata dall’Atletico. E dunque per lasciarlo partire non possono accontentarsi solamente di un possibile scambio, chiedendo anche una somma in denaro per dare il via libera alla sua cessione.

Alvaro #Morata is not satisfied at #Juventus, but #Bianconeri have paid €10M to #AtleticoMadrid for the loan and ask money (not swap…) to give the green light for his departure. #Barça have reached an agreement in principle with the spanish striker, who would like to join #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 30, 2021