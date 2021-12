Calciomercato Juventus, “regalo” da Conte | Ha detto sì

Calciomercato Juventus, voci confermate su un possibile blitz per il calciatore del Tottenham, che ha aperto alla formula del prestito.

Siamo agli albori di una sessione invernale di calciomercato nella quale la Juventus va a caccia delle classiche occasioni con le quali rinforzare una rosa che soprattutto in mediana e in attacco ha denotato parecchie lacune.

Non saranno possibili grandi investimenti, motivo per il quale si proverà a ragionare in vista di soluzioni in prestito. In quest’ottico, un binario prolifico potrebbe essere instaurato con il Tottenham dei grandi ex Conte e Paratici, che hanno già bussato alla porta bianconera per tastare la situazione Mckennie e Kulusevski. Il ventaglio di soluzioni, però, potrebbe allargarsi con il passare dei giorni, dal momento che negli Spurs milita un calciatore che stuzzica e non poco Cherubini & company.

Calciomercato Juventus, occasione Lo Celso: c’è l’apertura

Stando a quanto riferito dal giornalista di calciomercato.it Alessio Lento, sarebbe stato confermato l’interesse della Juventus per Giovanni Lo Celso, ritenuto non indispensabile da Conte e potenzialmente in uscita. L’argentino classe ’96 ex Psg e Betis, complici i numerosi infortuni che lo hanno falcidiato, in questa stagione non è riuscito a trovare continuità di rendimento, e si sarebbe cominciato a guardare intorno alla ricerca di possibili soluzioni. Il centrocampista gradirebbe non poco l’opzione Serie A, essendo disposto ad approdarvi anche con la formula del prestito. Si è parlato della possibilità di intavolare uno scambio con Kulusevski, fermo restando che su Lo Celso c’è l’interesse di diversi club.