Calciomercato Juventus, intesa per il bomber | Colpo da 37,5 milioni di euro

Calciomercato Juventus, la pista si infiamma: l’accordo sarebbe stato trovato sulla base di una trattativa a circa 37,5 milioni di euro.

Icardi-Juventus, Juventus-Icardi: due rette che potrebbero incrociarsi, finalmente, dopo tanto peregrinare. I bianconeri avrebbero dirottato le proprie attenzioni su Maurito, scegliendo l’argentino come il candidato numero uno per sopperire alla partenza di Alvaro Morata, ormai deciso ad accettare l’offerta del Barcellona.

Ma andiamo con ordine. Che i contatti tra l’argentino e i vertici dirigenziali bianconeri fossero proficui non è certo una novità. Fonti transalpine assicuravano che all’inizio di dicembre si sia tenuto anche un summit tra Andrea Agnelli e Wanda Nara per cercare di far luce sulla situazione. Tuttavia, il “nodo” era rappresentato dalla modalità con cui imbastire un’operazione che la Juve fino a poco tempo fa non riusciva a sbloccare. Il Psg, infatti, non voleva privarsi del proprio attaccante in prestito con diritto di riscatto, ma chiedeva una cessione a titolo definitivo, o tutto al più un obbligo di riscatto. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stata la svolta tanto attesa.

Calciomercato Juventus, svolta Icardi | Cifre e dettagli dell’affare

Mauro #Icardi is set to join Juventus from PSG, six-months loan with buy option around 35M€. Juve pays 2.5M€ by the loan. Mauro is back to Serie A.⏳🇦🇷 #Juve #PSG Julian #Alvarez is very close to Manchester United. English club pays the release clause. 🇦🇷🔴 #MUFC #River https://t.co/lk8LhSi5Sz — Pedro Almeida (@pedrogva6) January 1, 2022

Come rivelato da Pedro Almeida, Icardi sarebbe ora in procinto di vestire la maglia bianconera: l’intesa, sempre più vicina, potrebbe essere raggiunta imbastendo un’operazione sulla base di un prestito leggermente oneroso, dell’ordine di 2,5 milioni di euro, a fronte di un diritto di riscatto pari a circa 35 milioni di euro. Non sono state ancora svelate le cifre del contratto di Maurito, sul quale però la Juventus potrà contare dei benefici del Decreto Crescita. Molto presumibilmente per l’ex capitano dell’Inter sarebbe pronto un contratto da circa 8-8,5 milioni di euro a stagione, ma ormai la strada sembra essere definitivamente tracciata.