Calciomercato Juventus, gelo totale | Biennale a rischio

Calciomercato Juventus, ora il biennio del giocatore sembrerebbe a rischio perché i contatti restano momentaneamente bloccati.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sondano possibili occasioni dall’estero, una su tutti, potrebbe essere rappresentata da un giocatore del Barcellona. Sergi Roberto che dovrebbe prolungare con i blaugrana, almeno questo è il desiderio del club, ma per il momento, come comunica il ‘Mundo Deportivo’, i contatti tra l’entourage del giocatore e la società rimangono bloccati.

Sergio Roberto occasione di mercato in caso di mancato prolungamento con il Barcellona

Un giocatore che potrebbe veramente fare comodo ad Allegri vista la sua duttilità. Gioca da difensore sulle fasce ma all’occorrenza può essere inserito nei quattro di centrocampo vista anche la sua manovra offensiva. Come sappiamo, in questi giorni, l’asse Barcellona – Torino è già rovente visti i tanti, possibili, affari che sono in porto, iniziando dal caso Morata ormai vicinissimo a vestire la maglia blaugrana già da questo mese. Stando però alle ultime indiscrezioni la Juventus deve prima assicurarsi un sostituto degno che non sarà, quasi certamente, Depay già “usato” come eventuale contropartita.

Il nome più caldo riamane senz’altro quello di Mauro Icardi e ci sarebbe già un accordo tra il giocatore e il club bianconero, così come la volontà del Psg di lasciarlo partire in prestito. L’unico nodo, per ora, potrebbe essere rappresentato dall’obbligo di riscatto, per ora ancora non stabilito. Proprio Sergi Roberto visti i tanti discorsi di mercato sanciti tra i due club, potrebbe diventare presto un soggetto interessante per le tante sedute che avranno le due dirigenze in questi giorni. I tifosi, così come Allegri, ci sperano.