Ultim’ora Juventus, doccia gelata per Allegri: il “big” positivo al Covid

Juventus, brutte notizie per Allegri a pochi giorni dalla ripresa del campionato: nuova positività al Covid 19.

Pessime notizie per Allegri. Come comunicato dalla Juventus con una nota ufficiale apparsa sul sito del club bianconero, nell’ultima tornata di tamponi molecolari è emersa una nuova positività.

Si tratta di Giorgio Chiellini, che quest’oggi aveva ripreso ad allenarsi, e che ora invece dovrà osservare il periodo di isolamento fiduciario. Ricordiamo che, invece, nella giornata di ieri, sia Arthur che Pinsoglio erano risultati positivi. Una brutta notizia in casa bianconera, con il tecnico livornese che tra l’altro non potrà contare sull’esperienza e sul temperamento di “King Kong” in vista di sfide cruciali per la stagione della “Vecchia Signora”.

Juventus, Chiellini positivo al Covid: il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato diramato dal club bianconero: “Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini.