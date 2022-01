Juventus, Icardi il nuovo Higuain? La foto della “pancetta” fa già discutere

Juventus, la foto uscita su Instagram è già diventata trend social, il giocatore appare in una forma decisamente non al top.

È arrivato il 2022, che nel mondo del calcio vuol dire anche e soprattutto apertura del mercato di riparazione.

Il focus dei tifosi juventini è tutto sull’arrivo di un nuovo attaccante, soprattutto in caso fosse confermata la partenza di Alvaro Morata con destinazione Barcellona. Il nome più caldo è sempre quello di Mauro Icardi, sogno probabilmente non più tanto proibito per la Vecchia Signora. Il 28enne rosarino, infatti, non ha mai convinto del tutto da quando è passato al PSG e negli ultimi mesi ha trovato più spazio nelle cronache rosa che in campo. Anche in questi giorni Icardi fa parlare di sé per questioni non direttamente legate al calcio: in una storia pubblicata qualche giorno fa su Instagram dalla moglie (e agente) Wanda Nara, Maurito sfoggia infatti una forma fisica apparentemente tutt’altro che invidiabile.

La foto di Icardi apparsa sul web

Immortalato a torso nudo mentre si rilassa in piscina in Argentina, l’ex centravanti dell’Inter mette in mostra qualche chilo di troppo e una pancetta che ha subito ispirato ai tifosi bianconeri il paragone con l’ex Gonzalo Higuain, anche lui più volte in difficoltà con la bilancia durante la sua esperienza con la maglia della Vecchia Signora.

Che si sia lasciato andare un po’ troppo durante le festività natalizie? Oppure che sia un effetto collaterale del presunto sortilegio compiuto nei suoi confronti dall’amante mancata, Maria Eugenia “China” Suarez, che gli avrebbe fatto bere l’Agua de Tanga, l’ironia social si sbilancia su queste, possibili, conclusioni ma purtroppo non è dato saperlo. Quel che è certo è che al momento Icardi non sembra nella forma migliore possibile.