Juventus-Napoli con una sorpresa: fumata bianca vicinissima

Juventus-Napoli, potrebbe avere un’enorme sorpresa la partita in programma il 6 gennaio. La fumata bianca sembra vicina

Stappate le bottiglie per il nuovo anno, adesso è tempo di ripensare in maniera importante anche al campionato. Sì, perché la Juventus sarà impegnata immediatamente, il prossimo 6 gennaio, contro il Napoli. Una sfida che può dare una svolta alla stagione bianconera.

Una vittoria infatti permetterebbe ala truppa allenata da Massimiliano Allegri di avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions League che è diventato senza dubbio l’obiettivo principale della stagione bianconera. Insomma: una gara che potrebbe essere realmente decisiva, anche al di là delle parole che si diranno probabilmente durante la conferenza stampa di presentazione della stessa. I tecnici cercheranno di togliere la pressione ai propri giocatori, ma realmente sapranno che può essere un crocevia importante per il futuro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, novità a sinistra | Quattro nomi per il futuro

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, inizia il 2022 | I movimenti in cantiere

Juventus-Napoli, ci potrebbe essere un’enorme sorpresa

E nella formazione allenata da Luciano Spalletti ci potrebbe essere un’enorme sorpresa, inaspettata fino al momento. Sì, perché gli azzurri sono alla ricerca di un difensore che vada a coprire la partenza di Manolas e anche la questione relativa a Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa. E, sotto questo aspetto, Giuntoli sarebbe pronto a chiudere una trattativa assai importante, stando alle informazioni riportate da Gianluca Di Marzio.

Il difensore inglese Axel Tuanzebe infatti sarebbe a un passo dall’approdare nella nostra massima serie. Di proprietà del Manchester United, arriverà in prestito secco per una cifra pari a 500mila euro. Al momento, infatti, non è previsto diritto di riscatto: i due club ne parleranno in un secondo momento. È tempo di documenti tra i club, che hanno trovato l’accordo per l’arrivo dell’inglese a Napoli.