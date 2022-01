Calciomercato Juventus, arriva Icardi | Ecco la conferma

Icardi alla Juventus, calciomercato: piovono conferme. L’attaccante argentino pronto a vestire la maglia bianconera.

Pista prima sussurrata, ma che ora si sta prendendo le luci della ribalta con sempre più consistenza. Ci stiamo riferendo, ovviamente, all’affaire Icardi, per il quale la Juventus starebbe muovendo passi concreti.

L’accelerata decisiva, con i rinomati contatti delle ultime ore, alla luce dell’interessamento del Barcellona per Alvaro Morata, che ha obbligato Cherubini a stringere i tempi per Maurito. La posizione del Psg è chiara: niente prestito, al massimo obbligo di riscatto, con la “Vecchia Signora” che ha recepito il messaggio, ma che allo stesso tempo può far leva sulla volontà del diretto interessato, ormai sempre più ai margini del progetto.

Si vocifera di una possibile offerta di un prestito oneroso di circa 2,5 milioni di euro e di un riscatto a 35 milioni, per una trattativa che sfiorerebbe i 40 milioni di euro. Lo scoglio è rappresentato, semmai, dalla modalità di acquisto, ma la posizione di Leonardo potrebbe ammorbidirsi nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Juventus, svolta Icardi: la conferma dei bookmakers

A dare un indizio importante sul futuro di Maurito sono intervenuti anche i bookmakers, che molto spesso in questo genere di situazioni preconizzano dinamiche future. Quote Sisal, più nello specifico, inerenti il sempre più probabile approdo in maglia bianconera dell’ex capitano dell’Inter, che ora è bancato a 2,50. Una quota irrisoria, che potrebbe abbassarsi ancora di più se i contatti tra le parti dovessero portare a quella fumata bianca che sia la Juve, che Icardi, vogliono raggiungere al più presto. Congelate, in questo senso, le piste Milik, Depay, Aubameyang e Lacazette, che non riscaldano più di tanto Allegri, che per sostituire Morata ha chiesto solo e soltanto Icardi. Anche i bookmakers ne sono convinti ormai…