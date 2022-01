Calciomercato Juventus, ostacolo Mourinho per il colpo in mediana

Il mese di gennaio sarà molto importante per il calciomercato di una Juventus che potrebbe essere attiva sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Continuano ad esserci delle priorità per i bianconeri, che devono cercare un nuovo centravanti che sappia trovare con regolarità la via del gol. Ma non solo. Perché c’è anche la necessità di mettere a segno dei colpi importanti a centrocampo, specie se partiranno elementi come Ramsey e Arthur che sono sulla lista delle possibili cessioni di gennaio. Sono tanti i nomi che nel corso degli ultimi mesi sono stati accostati alla Juventus, tra cui quello di un giocatore del Tottenham per il quale adesso però ci sarebbe una forte concorrenza da battere.

In Inghilterra Sky Sport sta parlando molto di un possibile interessamento della Roma per il centrocampista del Tottenham Ndombele, calciatore sul quale anche la Juventus avrebbe messo gli occhi come possibile colpo per la linea mediana. Gli Spurs sarebbero intenzionati a lasciare partire il centrocampista, che in questa prima parte della stagione non ha trovato molto spazio. Arrivato dal Lione per circa 60 milioni di euro, ha faticato per imporsi e ora sarebbe pronto a cambiare aria. Mourinho conosce il valore del mediano e vorrebbe portarlo ai giallorossi. Affare del quale si potrebbe parlare nelle prossime settimane, anche se il Tottenham parrebbe intenzionato a lasciarlo partire per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.

🚨 𝐍𝐄𝐖: Jose Mourinho is interested in signing Tanguy Ndombele for AS Roma. The midfielder is close to leaving Tottenham, with Juventus also keeping an eye on him.

[Sky Sports] – Tier 🥈

How much would you sell Tanguy for?#THFC pic.twitter.com/iRv7ADXLg0

— 𝙏𝙝𝙚 𝙃𝙤𝙩𝙨𝙥𝙪𝙧 𝙉𝙚𝙬𝙨 (@TheHotspurNews) January 2, 2022