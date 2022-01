Juventus-Napoli “a rischio rinvio” | Cosa sta succedendo

Juventus – Napoli, il big match vedrebbe il ritorno dei partenopei in casa dei bianconeri all’Allianz Stadium sarebbe a rischio.

Juventus-Napoli è a rischio rinvio. Il Napoli infatti sarebbe, seriamente, a rischio rinvio per causa Covid e contagiati. Come riferisce ‘La Repubblica’ il big match di Serie A potrebbe rischiare di essere posticipato a data da definirsi. Ci sarebbero infatti altri due stop tra le fila azzurre, si parla anche di Malcuit e Petagna. Il francese e l’attaccante italiano sarebbero già stati messi in quarantena.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il bomber se lo prende Ronaldo | Juventus al palo

Juve Napoli di nuovo a rischio causa Covid

Già l’anno scorso un rinvio e la pandemia non sembra essersi nuovamente frenata. Come scrive l’editoriale di Repubblica, i due giocatori in quarantena citatati poc’anzi vengono considerati “Contatti diretti di positivi già accertati” Salgono dunque a undici gli indisponibili per le fila di Spalletti. Di conseguenza l’Asl Napoli potrebbe nuovamente intervenire sulla questione contagi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ramsey: ribaltone nella formula

Tutto verrà comunque ufficializzato nelle prossime ore ma quello che si può dire in questo momento è che la sfida è a forte dubbio tra Juventus e Napoli, gara che vedrebbe il ritorno degli azzurri nella trasferta di Torino. La squadra di Spalletti è quella più “martoriata” dalle assenza, in concomitanza al Covid ci sarebbe anche la Coppa d’Africa che non è escluso venga rinviata, insomma è ancora tutto in una situazione tutt’altro che chiara ma l’intervento della Asl, per la sfida di Torino, in questo momento, diventerebbe quasi automatico.