La ricerca di un nuovo centravanti adesso è diventata la priorità del calciomercato di una Juventus destinata a cambiare pelle a gennaio.

La Juventus in questo primo mese del 2022 potrebbe portare a termine diverse operazioni di mercato, anche in attacco. Dove il club bianconero sta cercando al più presto un nuovo centravanti, visto che Morata pare destinato a partire con destinazione Barcellona. La dirigenza torinese non si trova certo impreparata, ma senza dubbio non lascerà partire il suo attuale numero nove senza aver prima trovato una alternativa importante. Certo il periodo non aiuta, visti i tanti impegni ravvicinati e i big match che attendono la formazione di Allegri. Ci si aspettano dunque novità a breve.

Calciomercato Juventus, lo scambio di prestiti Milik-Kaio Jorge rimane una opzione

Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola si leggono le diverse piste che la Juventus starebbe seguendo per cercare il nuovo centravanti destinato a prendere il posto di Morata. Un giocatore che abbia le caratteristiche del numero nove, dotato di un buon fisico. Per questo motivo alcune piste sembrano da scartate. In piedi potrebbe essere messa in piedi una trattativa per la quale Kaio Jorge potrebbe essere la chiave. Stiamo parlando di quella per Milik, ex Napoli e oggi al Marsiglia. Centravanti che sembra avere le caratteristiche giuste e che già in passato è stato vicino alla Juve. I francesi non sembrano intenzionati a lasciarlo partire se non con una offerta convincente. Sicuramente non gratis. Ecco perchè si è parlato di un possibile scambio di prestiti con l’attaccante brasiliano di Allegri, finora utilizzato poco dal tecnico che però ha più volte sottolineato la stima nei confronti di un ragazzo con grande tecnica e con ampi margini di crescita.