Calciomercato Juventus, colpaccio a zero | “Resa” in diretta

Calciomercato Juventus, arriva una novità importante sul futuro del fuoriclasse che potrebbe lasciare a parametro zero.

Calciomercato Juventus, la situazione del fuoriclasse del Barcellona Dembele non è affatto chiara, l’esterno è ancora in scadenza e non sembra voler proseguire, ancora, con il suo club. Giusto qualche giorno fa, dopo un incontro con Ferran Reverter, il direttore generale del club blaugrana, Mateu Alemany ha parlato sulla piattaforma Twitch del futuro dell’esterno francese. Parole decisamente delicate sul futuro del francese, una situazione non ancora chiarita. Tant’è che il direttore ha commentato con queste poche parole “Nessuna soluzione ancora“.

“Nessuna soluzione ancora” | Il futuro di Dembele ad un bivio

Di conseguenza il futuro del fuoriclasse francese potrebbe ripartire altrove. Xavi in un momento così delicato, dopo l’addio di Messi e l’eliminazione prematura dalla Champions League ai gironi, non accadeva davvero da diversi anni, potrebbe anche non avere più tra le fila uno degli uomini chiave anche in ottica futura. Su Dembele ci sarebbe l’interesse di diversi club europei, oltre alla Juventus, naturalmente, si aggiunge anche il PSG, sempre pronto a fare affari importanti, data anche la vasta disponibilità economica.

Dunque, ora, la palla passa a Dembele per decidere quale sarà il suo futuro, con ancora molto viva anche la possibilità di un eventuale rinnovo con i blaugrana. Insomma la situazione non si è mossa di un millimetro, ma più il tempo passa e più aumentano le possibilità per Xavi di perderlo a zero.