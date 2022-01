Calciomercato Juventus, via libera per il bomber | “Mancanza di rispetto”

Calciomercato Juventus, Allegri aveva già individuato i possibili sostituti in attacco ma la questione si sta ulteriormente complicando.

Calciomercato Juventus, come sappiamo, ieri c’è stato un colloquio tra Alvaro Morata e il mister Massimiliano Allegri, in quel momento c’è stata chiarezza su quale sarà il futuro del bomber spagnolo, cioè, restare ancora alla Juventus almeno alla fine della stagione. Morata viene considerato un giocatore importante per la rosa del mister e per questo motivo il suo passaggio in Spagna sembra complicarsi, o almeno, lo è per questa sessione di mercato. Ma Allegri aveva già trovato l’eventuale sostituto, ormai ai titoli di coda nella sua avventura in Liga, stiamo parlando di Luis Suarez, proprio l’attaccante al centro di tutte le inchieste e dell’esame per ottenere il passaporto italiano. A desistere è stato proprio lo stesso giocatore che ha rifiutato categoricamente il passaggio in Serie A a questo punto della carriera. Il bomber vuole finire la sua avventura in America, in MLS, all’Inter Miami di Beckham.

Due bomber “mancati” | Allegri si rassegan

L’altro giocatore designato per diventare un bomber del futuro era Vlahovic della Fiorentina. Giocatore dallo score mozzafiato con numeri da vero campione, tanto che ha già raggiunto CR7 proprio nei gol in campionato. Una piccola grande sicurezza vista ancora la giovanissima età, Vlahovic è un classe 2000. Ma è anche vero che la situazione per il suo futuro non si sbloccherà in questa sessione di mercato e difficilmente in estate sceglierà la Juve, viste le tante offerte internazionali.

La Juventus ripiegherà dunque sulla fiducia a Morata e a giugno punterà un nome totalmente italiano, Scamacca del Sassuolo: bomber in ascesa.