Calciomercato Juventus, Milik è un obiettivo | Cosa chiede il Marsiglia

Il calciomercato è ufficialmente aperto e presto potrebbero esserci delle novità riguardo i movimenti in entrata e in uscita della Juventus.

Al momento la priorità della dirigenza juventina pare essere quella di arrivare ad un centravanti che prenda il posto di Morata. Lo spagnolo infatti parrebbe intenzionato ad accettare la corte del Barcellona e questo mette pressione alla Juve. Che non può lasciare partire il suo attuale numero nove se prima non avrà trovato una alternativa. Tanti i nomi che sono stati accostati negli ultimi tempi, con Icardi che pare essere in pole position. Ma non si scarta nemmeno l’ipotesi Milik, oggi al Marsiglia, giocatore che negli anni passati è stato molto vicino a vestire la maglia bianconera. E che rispetto ad altri possibili obiettivi avrebbe il vantaggio di conoscere già bene la serie A.

Calcionercato Juventus, il Marsiglia dice no al possibile scambio

Sul possibile arrivo a Torino del giocatore polacco sembra esserci una netta frenata. Come ha rivelato infatti su Twitter il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira Kaio Jorge sarebbe stato offerto dalla Juventus al Marsiglia, uno scambio per arrivare a Milik. Ma il club transalpino non avrebbe alcuna intenzione di intavolare una trattativa in tal senso. Per lasciare partire il calciatore ex Napoli chiede solamente una somma in denaro, probabilmente non inferiore ai 15-20 milioni di euro. Proprio per questo motivo la Juventus a questo punto potrebbe guardare definitivamente altrove per cercare il suo rinforzo in attacco.