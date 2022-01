Calciomercato Juventus, il Toro pronto al blitz | Beffa da 10 milioni

Calciomercato Juventus, il Torino è pronto a chiudere un giocatore che è diventato d’interesse anche per le big del campionato.

Calciomercato Juventus, come viene comunicato da ‘Tuttosport’ i cugini granata sarebbero già pronti a chiudere un prospetto davvero importante per la difesa. Si parla infatti d un’offerta già pronta per il centrale azzurro Federico Gatti, attualmente al Frosinone. Su di lui si erano mosse anche le big di Serie A, essendo un profilo d’interesse comune a tante big del campionato italiano. Stando a ‘Tuttosport’, i granata avrebbero già pronta l’offerta di 10 milioni di euro.

Torino pronto a chiudere Gatti

Giocatore dal fisico molto ben impostato e con numeri importanti. Non è infatti un mistero che anche la Juventus aveva preso informazione su di lui, ma stando alle ultime indiscrezioni il Torino sarebbe, attualmente, la squadra in pole per arrivare alla chiusura della trattativa.

Appena 23enne, il centrale italiano è pronto dunque ad arrivare in Serie A e potrebbe farlo già dal Torino di Juric, sempre se le cose non cambieranno nei prossimi giorni. Intanto la Juventus per quanto concerne il mercato, si è stabilizzata sulla decisione di proseguire, ancora, con Alvaro Morata. Dopo l’incontro tra Allegri e il bomber spagnolo, alla fine, di comune accordo, si continuerà almeno fino a giugno per poi andare sul vero obiettivo dell’estate, Gianluca Scamacca del Sassuolo.