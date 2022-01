Il Papu Gomez attende un calciatore della Juventus che potrebbe trasferirsi al Siviglia già in questa sessione di calciomercato.

Stando alle indiscrezioni di Sport, un quotidiano spagnolo, si muove forte il Siviglia di Julen Lopetegui. E’ secondo in campionato a 8 punti di distanza dal Real Madrid con due partite in meno, e starebbe guardando in casa Juventus per rafforzarsi. In particolare, per il suo organico cerca qualità per continuare a lottare per il titolo. Il nome caldo è Dejan Kulusevski che potrebbe essere il grande sacrificio di mercato per la Vecchia Signora. Il prezzo fissato di 35 milioni di euro sarebbe però proibitivo per il club spagnolo, che vorrebbe ottenere il giocatore in prestito fino alla fine della stagione. Di certo ci sarebbe il Papu Gomez pronto ad accoglierlo, che lo conobbe già nella Primavera dell’Atalanta.

Kulusevski da sacrificare

La valutazione di Kulusevski è già scesa sensibilmente. Resta da capire se la finestra di mercato giusta possa essere quella di gennaio o quella successiva di giugno. La valutazione dello svedese era intorno ai 40 milioni, adesso è crollata tra i 30 e i 35. Il tutto è seguito a causa dello scarso rendimento in campionato. Mai incisivo, se non con qualche assist e una bella giocata. Niente, però, che giustifichi la cifra di 40 milioni investita da Paratici due anni fa.