Calciomercato Juventus, ecco il via libera | Colpaccio in prestito

Calciomercato Juventus, anche la grande d’Europa si unisce alle pretendenti per avere subito due giocatori in uscita.

Calciomercato Juventus, anche il Psg di Leonardo potrebbe muoversi due profili decisamente interessanti anche per i francesi. Stiamo parlando di più profili offensivi da prendere in prestito possibilmente. Si parla infatti di un interesse della squadra di Leonardo di tesserare uno tra Depay, Martial e Aubameyang. Tre profili che sembrano, per ragioni diverse, lontani dai loro attuali club. Proprio il Psg potrebbe prenderne uno o due in prestito per avere dei rinforzi in vista della seconda parte della stagione.

Anche il Psg sugli obiettivi in attacco della Juventus

Il giocatore dell’Arsenal, ad esempio, è stato cercato a lungo dai bianconeri per capire la fattibilità dell’operazione. C’è da dire che in un certo periodo sembrava vicino anche alla firma, ma come lui si è parlato pure di Martial altro giocatore in uscita dal suo attuale club ma con un contratto decisamente più importante.

Ultimo ma non da meno importanza Depay, anche lui “offerto” nell’operazione che avrebbe portato Morata al Barcellona, anche se, la fattibilità dell’operazione sembra essere momentaneamente sospesa verso che Alvaro, anche per volere di Allegri, continuerà altri mesi alla Juventus in attesa di capire cosa farà, invece, poi a giugno. Ora il Psg potrebbe tesserare uno o addirittura due giocatori nella lista di Cherubini, con la volontà di prenderli in prestito. Staremo a vedere quale sarà, invece, la risposta della Juventus che per il momento si gode Morata ancora fino alla fine della stagione.