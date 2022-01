Calciomercato Juventus, arriva il primo sì | Addio gratis

Calciomercato Juventus, un addio a questo punto, gratis. Quello che potrebbe succedere con il difensore è decisamente irrevocabile.

Calciomercato Juventus, una vera e propria epurazione quella in casa blaugrana. Oltre a Coutinho anche il difensore francese Umtiti potrebbe lasciare la Spagna. Il difensore francese avrebbe già deciso di farsi da parte per questo mercato invernale, purché in prestito fino al termine della stagione in corso. In altre parole, il francese lascerà il Barcellona a parametro zero già a fine stagione. Una condizione, irrevocabile, come comunicano anche i colleghi spagnoli di ‘elgoldigital’.

Umtiti addio irrevocabile | Cambio immediato

Il difensore francese in questa stagione ha giocato a malapena 90 minuti e, di conseguenza, sia per il club che per lo stesso giocatore, il meglio è cambiare subito. Umtiti spera di avere una partecipazione più attiva in altre squadra, disposto a cambiare campionato, purché venga fatto il prestito per poi tornare al Barcellona e finire il suo contratto in scadenza nell’estate del 2023.

Un occasione anche per la Juventus che potrebbe trovare un difensore d’esperienza ma soprattutto di qualità nel mese di gennaio. Come sappiamo la Vecchia Signora valuta solo opportunità per via del poco denaro a disposizione e il caso Umtiti potrebbe rivelarsi davvero irrinunciabile. Da capire dunque se la Juventus sarà la destinazione preferita per il difensore, ma non è da escludersi nemmeno il ritorno in Francia, laddove ha visto crescere la sua fama internazionale.