Juventus, Allegri esulta | Ufficiale, torna a disposizione: c’è l’annuncio

Juventus, Allegri recupera pezzi: l’annuncio ufficiale del club bianconero. Ecco chi tornerà a disposizione del tecnico livornese.

Il conto alla rovescia per Juventus-Napoli è partito. Come annunciato da Sky, infatti, l’ASL ha dato il via libera alla partenza del pullman degli azzurri: l’aumento dei contagi dall’esito degli ultimi tamponi, dunque, non sembra essere di intralcio alla partita, anche se la situazione va costantemente monitorata in quanto passibili di ulteriori sviluppi.

Intanto, restando sempre in tema Covid, arrivano buone notizie in casa Juventus. Come comunicato dal club bianconero con una nota apparsa sui propri profili ufficiali, infatti, il centrocampista Arthur Melo, del quale indirettamente lo stesso Allegri ha avuto modo di parlare nella conferenza stampa di presentazione al big match contro il Napoli, è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato.

Ecco la stringata nota della Juventus: “Arthur ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra questa sera presso il JTC“.

Juventus, Arthur torna a disposizione di Allegri

Il centrocampista brasiliano, dunque, torna a disposizione di Allegri. Una notizia di non poco conto, in quanto permetterà ad Allegri di avere a disposizione una valida alternativa per incrementare il numero delle possibili rotazioni nella zona nevralgica del campo. A dispetto delle voci legate ad una sua possibile uscita, per l’ex Barca non sono arrivate ancora offerte concrete, motivo per il quale il regista è destinato a restare all’ombra della Mole.