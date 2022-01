Juventus, ultim’ora ufficiale: altro recupero per Allegri | C’è l’annuncio

Juventus, Allegri può sorridere: c’è un annuncio ufficiale che rende nota il rientro in squadra di un altro elemento della rosa.

Situazione convulsa, a dir poco. La Serie A che era pronta a ripartire, è stata fermata da diverse Asl: rinviate Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, così come il match che avrebbe visto l’Inter di scena al Dall’Ara di Bologna.

Al momento, Juventus-Napoli resta in programma, dopo che l’Asl di Napoli ha dato il via libera agli azzurri per raggiungere l’aeroporto di Capodichino. Tuttavia, la situazione va monitorata con estrema attenzione. Intanto, per i bianconeri arrivano buone notizie: dopo aver reso noto la negativizzazione di Arthur, con il brasiliano che è ritornato in gruppo a seguito dell’ultimo tampone molecolare effettuato, la Juventus ha diramato con un tweet ha fornito maggiori ragguagli sulle condizioni di De Winter, anch’egli non più positivo al Covid.

Juventus, De Winter negativo al Covid: l’annuncio

Koni De Winter ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19. L’esame ha dato esito negativo, il calciatore della Juventus U23 è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 5, 2022

