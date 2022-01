Calciomercato Juventus, la chiamata che conferma tutto: “Vieni da noi”

Calciomercato Juventus, il pressing è asfissiante: non si molla la presa. Ecco le strategie in casa bianconera.

A poche ore (forse) dal fischio d’inizio si Juventus-Napoli ma anche all’inizio di una sessione di calciomercato che potrebbe ridisegnare gli equilibri dello scacchiere di Allegri.

Il tecnico livornese, ieri, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro i partenopei, è stato assolutamente categorico: “Resteremo così al 99%“. Pur confermando le voci legate all’addio sempre più scontato di Ramsey, l’allenatore bianconero ha tolto dal mercato Alvaro Morata, chiudendo le porte ad una sua cessione. Tuttavia, il pressing del Barcellona non accenna a placarsi, con i blaugrana che hanno tutta l’intenzione di fare tutto il possibile per portare lo spagnolo in Catalogna, accontentando le richieste di Xavi.

Leggi anche –> Juventus-Napoli, “giallo” tamponi | Entra in campo la Guardia di Finanza

Calciomercato Juventus, pressing del Barcellona per Morata: la chiamata di Xavi

Secondo quanto riportato da “As“, proprio l’attuale allenatore dei blaugrana avrebbe avuto in questi giorni plurimi contatti telefonici con Morata, rassicurandolo sul fatto che il Barcellona proverà fino all’ultimo ad acquistarlo, dopo aver sfoltito la rosa per risparmiare sul monte ingaggi e aver aspettato la contromossa della Juventus, che dovrebbe prima acquistare un sostituto all’altezza del prodotto della cantera del Real Madrid.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpaccio last minute | Entra in campo la Guardia di Finanza

In questo senso, non tramonta la candidatura di Mauro Icardi, per la cui cessione, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Francia, il Psg avrebbe aperto degli spiragli importanti. Come confermato dall’edizione odierna di “Tuttosport“, c’è una sola condizione con cui Cherubini potrebbe mettere a segno il colpo Icardi, ed è quella di un prestito di sei mesi, al massimo con obbligo di riscatto. Staremo a vedere.