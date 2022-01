Calciomercato Juventus, Rangnick molla la presa | La partita è ancora aperta

Calciomercato Juventus, il club inglese non acquisterà il giovane calciatore a gennaio. Ma l’interesse resta vivo.

Julian Alvarez, a quanto pare, non diventerà un “diavolo rosso”. Per ora. Perché il Manchester United, come riporta il giornalista Fabrizio Romano, avrebbe deciso di defilarsi dalla corsa alla giovane stella del River Plate. Negli ultimi giorni si era parlato di un forte interessamento dei Red Devils nei confronti del giocatore, che sembrava in procinto di trasferirsi in Inghilterra. Interesse confermato, ma da qui a definirla una trattativa bell’e conclusa ce ne passa.

Di sicuro il club guidato da Ralf Rangnick non si muoverà in questa finestra di mercato. Eppure l’ex tecnico del Lipsia, sbarcato a novembre ad Old Trafford, conosce molto bene Alvarez, avendolo fatto osservare anche ai tempi della Lokomotiv Mosca. A giugno si vedrà, ma nel frattempo la società inglese si è limitata ad inviare solo degli scout nella capitale argentina.

Calciomercato Juventus, tante le richieste per Alvarez

Più o meno quello che hanno fatto le altre squadre che sono state letteralmente “rapite” dalle qualità del centravanti dei Millionarios, appena 21enne ma già decisivo coi suoi gol nella cavalcata verso il titolo del suo River Plate. Anche la Juventus aveva mandato alcuni osservatori nei mesi scorsi, ma per il momento si continua a lavorare sotto traccia. Non sono poche le pretendenti per Alvarez, richiesto da molte big d’Europa.

Si tratta di un calciatore che sembra già pronto per imporsi anche nel vecchio continente ed è per questo che è fa gola un po’ a tutte. Tanto per restare in Italia, anche l’Inter lo porterebbe volentieri a Milano.