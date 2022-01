Juventus, Nedved positivo al Covid: è in isolamento

Juventus, anche Pavel Nedved è positivo al Coronavirus: il vice presidente bianconero non ha avuto contatti con la squadra.

A poche ore dal fischio d’inizio di Juventus-Napoli, è emersa la positività al Covid anche di Pavel Nedved, dall’esito dell’ultimo tampone effettuato.

La gara, però, non è a rischio, perché da settimane il vicepresidente bianconero non ha contatti con il gruppo squadra. Messosi in isolamento, osserverà il canonico periodo di quarantena al termine del quale si sottoporrà ad ulteriori controlli per capire il decorso della carica virale. Restando in casa Juventus, nella giornata di ieri sia De Winter che Arthur si erano negativizzati, mentre Chiellini è ancora fermo ai box.