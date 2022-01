Calciomercato Juventus, rescissione immediata: nuova idea per l’attacco?

Calciomercato Juventus, l’attaccante ha detto addio al club ed ora è libero di accasarsi altrove: i bianconeri ci pensano.

Non è un nome che infiamma i tifosi, ma potrebbe tornare d’attualità se non dovessero andare a buon fine altre trattative. Da tempo nella fase calante della sua carriera, il suo apporto alla causa dell’Atletico Mineiro, fresco campione del Brasile, è stato insoddisfacente. Solamente cinque gol e un assist per Diego Costa, nelle diciotto partite a cui ha preso parte con la maglia bianconera del Galo. Sembrano lontanissimi i bei tempi, quando il centravanti brasiliano – che ha poi scelto di giocare per la nazionale spagnola – era il terrore delle difese dei principali club europei.

L’ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea ha da poco compiuto 33 anni ma non è più riuscito a tornare ai livelli raggiunti coi Blues e i Colchoneros. E da oggi è anche svincolato, visto che ha rescisso con l’Atletico Mineiro.

Diego Costa ha infatti raggiunto un accordo con il club di Belo Horizonte, come riporta il giornalista Fabrizio Romano. Ed ora è libero di accasarsi altrove: o Brasile oppure Europa. “Separazione con effetto immediato” si legge nel tweet del noto esperto di calciomercato. Il ritorno nel Vecchio Continente sarebbe la soluzione più gradita, ma i dubbi non sono pochi su condizioni fisiche e motivazioni.

Diego Costa has reached an agreement with Atletico Mineiro to terminate his contract and part ways with immediate effect. 🇧🇷 #transfers

Former Chelsea and Atletico Madrid striker’s gonna be now available on a free transfer. #Galo pic.twitter.com/oEytUus2hv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2022