Calciomercato Juventus, l’affare si complica | Barcellona scatenato

Calciomercato Juventus, il difensore è sempre più corteggiato: su di lui irrompono anche i blaugrana, finora protagonisti assoluti del mercato.

La prossima sarà un’estate torrida, calcisticamente parlando. È l’estate dei parametro zero: tante stelle in scadenza hanno già deciso di non rinnovare con il proprio club e sono pronti ad accasarsi altrove. Non c’è solo Insigne del Napoli, già accordatosi coi canadesi del Toronto dopo una trattativa-lampo. Uno dei più ambiti resta il difensore del Chelsea Antonio Rudiger, con un passato in Italia nella Roma. È un perno della difesa di Thomas Tuchel, ma ha deciso di non proseguire la sua carriera coi campioni d’Europa in carica.

Sarebbe perfetto per avviare la “rifondazione difensiva” della Juventus, che lo sta pedinando da tempo. Ma le richieste del nazionale tedesco sono altissime, al punto da far desistere anche la stessa dirigenza dei Blues: inizialmente, infatti, è stato fatto di tutto per trattenerlo a Londra.

Calciomercato Juventus, pronto ad un’offerta anche il Manchester United

Il futuro del classe 1993 sarà quasi certamente lontano da Stamford Bridge. Qualunque sia l’esito della stagione dei londinesi, lo attende una nuova avventura. Il Real Madrid sembrerebbe in vantaggio sulle altre pretendenti, ma dalla Spagna fanno sapere che nella corsa a Rudiger si è inserito da poco anche il Barcellona, tornato a fare la voce grossa sul mercato. Secondo quanto riporta Todofichajes.com, i blaugrana sarebbero disposti ad accontentare il calciatore ed il suo entourage.

Un altri club che potrebbe fare un’importante offerta è il Manchester United: come anticipato da Football Insider, anche i Red Devils non avrebbero problemi ad esaudire i suoi desideri. Da Londra, insomma, danno l’idea di essersi definitivamente arresi.