Juventus, Allegri esulta | Ufficiale, big recuperato: ecco l’annuncio

Juventus, Allegri esulta: nuovo recupero ufficiale. Il big si unirà domani alla squadra allo JTC Center. Ecco l’annuncio ufficiale.

Dopo il pareggio dal sapore di beffa contro il Napoli, la Juventus è al lavoro per preparare la delicata sfida contro la Roma di Mourinho, uscita inviperita per alcune decisioni arbitrali piuttosto discutibili dal match contro il Milan.

Le buone notizie per Allegri, se non altro, arrivano dall’infermeria: dopo aver recuperato Kaio Jorge e Pellegrini, che hanno smaltito i postumi dello stato influenzale svolgendo regolarmente la seduta di allenamento, il tecnico livornese potrà contare anche su Giorgio Chiellini, il cui ultimo tampone effettuato ha dato esito negativo.

Ecco l’annuncio ufficiale della Juventus con una nota diramata sul proprio sito web: “Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regimento di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC.”

Juventus, ufficiale il recupero di Chiellini

Un recupero di non poco conto quello del capitano bianconero, le cui condizioni verranno comunque valutate nel corso delle prossime ore. La speranza è che “King Kong” possa essere impiegabile già per la trasferta contro la Roma, anche se Daniele Rugani, chiamato in causa dal primo minuto contro il Napoli, non ha affatto sfigurato, rendendosi protagonista di una prestazione diligente. Ma si sa, Chiellini è sempre Chiellini…