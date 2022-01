Juventus, Allegri nella bufera ed epurato: “L’allenatore più scarso”

Juventus, il mister bianconero non è stato esente da critiche, c’è che si è spinto più là facendo finire il Tweet in bufera con i tifosi.

Calciomercato Juventus, il mister bianconero è finito di nuovo nella bufera social dopo il pareggio di ieri casalingo contro il Napoli. Stando infatti al tweet di Paolo Bargiggia, noto giornalista Mediaset, il commento al mister bianconero non è passato inosservato diventando un vero e proprio trend per i tanti tifosi bianconeri iscritti al social network. Bargiggia ha commentato senza troppe lusinghe la prestazione della squadra di Allegri, ecco dunque la stoccata.

Allegri di nuovo in bufera sui social

Le parole del giornalista Bargiggia non sono, di certo, state lusinghiere nei confronti del mister e della prestazione della sua rosa. Ecco cosa ha detto con un tweet: “Se la Juventus non riesce nemmeno a vincere in casa contro un mezzo Napoli (11 assenti) e Spalletti a casa, vuol dire che sta messa proprio maluccio! E sempre senza gioco, visto che in panchina c’è sempre il signor Allegri”. E poi la provocazione che non è piaciuta ad una fetta di tifosi.

Rispondendo ad un utente che ha commentato il suo post, il giornalista di Mediaset ha poi sentenziato così sul “nuovo” tecnico bianconero: “L’allenatore più scarso!”. Una sentenza che chiaramente non è passata inosservata ai social e c’è chi si schiera contro questa eccessiva critica, nonostante i momenti non certamente positivi per la Juventus che figura ancora quinta in classifica e lontana dalla zona Champions League.