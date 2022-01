“Allegri squalificato e Mourinho no”, la polemica infiamma Roma-Juventus

Manca poco alla super sfida di campionato tra Roma e Juventus ma già è nata una polemica social, cosa sta succedendo.

Roma Juventus, manca poco alla grande sfida di campionato e alla vigilia del grande match di Serie A, nasce già una polemica di campo. Come scrive il giornalista Ravezzani sul proprio profilo Twitter, Allegri verrà squalificato mentre Mourinho no. Nonostante, scrive Ravezzani: “Le dichiarazioni dopo la partita siano diametralmente opposte”. P

Roma Juventus: la mancata squalifica a Mourinho

Come riporta il giornalista Fabio Ravezzani la situazione sulle panchine per la sfida di domani pomeriggio sarà diversa. Infatti, sempre come scrive il giornalista: “Per la giustizia sportiva puoi dare pubblicamente del buffone o peggio ad arbitro e varista, ma guai se non ti rivolgi a loro in modo più che consono durante il match”.

Insomma, secondo Ravezzani e una grande fetta dei supporter bianconeri che commentano sotto il profilo Twitter del giornalista, non c’è stata equità nel giudizio, o meglio, se doveva essere squalificato Allegri lo doveva essere anche Mourinho. Intanto i bianconeri si preparano già psicologicamente per affrontare una sfida cruciale come quella di Roma, molto importante per la classifica e in ottica qualificazione Champions League.