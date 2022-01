Calciomercato Juventus, 80 milioni sul piatto | Addio al pupillo di Allegri

Calciomercato Juventus, il pupillo di Allegri sarebbe il profilo preferito dagli inglesi in caso di cessione del centrocampista.

Calciomercato Juventus, secondo le ultime indiscrezioni uno degli obiettivi principali per il centrocampo e autentico pallino di Allegri, potrebbe diventare l’obiettivo numero uno del Manchester United in caso di addio di Pogba. Stando infatti al ‘Messaggero’, Milinkovic Savic il talento della Lazio diventerebbe l’obiettivo primario dei Red Devils come sostituto di Paul Pogba. Per convincere la Lazio a cederlo gli inglesi avrebbero già un’offerta pronta di 80 milioni di euro.

C’è il sostituto a centrocampo | Addio a Milinkovic Savic?

Stando infatti al ‘Messaggero’, in caso di mancato rinnovo del francese Paul Pogba, sulla lista dei Red Devils, il primo nome sarebbe proprio quello di Milinkovic Savic. Non è un caso che il Manchester United avrebbe già pronta un’offerta di 80 milioni di euro per convincere il club di Lotito sempre restio a cedere giocatori chiave della rosa.

In caso di addio di Savic, la Lazio avrebbe due alternative: una è Kamenovic, ma Sarri non sembra troppo convinto dell’operazione. Un ulteriore potenziale sostituto potrebbe essere, invece, Bajrami, già seguito da diverso tempo dalla squadra romana. Da capire anche dove sarà la destinazione di Pogba, molto cercato dalla Juventus ma anche dal Psg e dal Real Madrid che però negli ultimi tempi sembra leggermente defilata. Insomma un cantiere aperto quello del Manchester ma che avrebbe già un sostituto designato in caso di partenza del gioiello francese.