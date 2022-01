Calciomercato Juventus, il dopo Cr7 parla colombiano: “C’è il contatto”

Calciomercato Juventus, interessanti novità sul possibile colpo in attacco dei bianconeri, alla ricerca di nuove risorse offensive.

Sebbene Max Allegri ci abbia tenuto a ricordare come Dybala e Morata siano due fra gli interpreti più forti del loro ruolo, la sterilità offensiva bianconera sta diventando sempre più preoccupante.

I soli 28 goal siglati in campionato sono un biglietto da visita troppo magro per chi vuole ambire almeno ad inseguire un posto in Champions League. Che gli scudetti si vincano con la difesa migliore è un dato ormai acclarato, ma se si ha un attacco da undicesimo posto – numeri alla mano – non si va da nessuna parte. Allegri questo lo sa, ed alcune volte dà quasi la sensazione di mascherare i suoi pensieri. Se dipendesse da lui, Mauro Icardi molto probabilmente sarebbe già volato all’ombra della Mole; e dire che l’argentino avrebbe anche aperto all’idea di vestire quella maglia bianconera da tempo vagheggiata, subodorata, ma mai indossata. Tuttavia, il Psg non ha ancora aperto al prestito, l’unica formula con la quale, attualmente, la Juve può permettersi di mettere le mani sull’ex capitano dell’Inter.

Calciomercato Juventus, contatti per Muriel: i dettagli

Nelle ultime ore sta prendendo consistenza l’ipotesi Scamacca, ma per giugno: il Sassuolo, però, chiede 40/45 milioni di euro, e i bianconeri se la dovranno vedere con un avversario piuttosto scomodo come l’Inter. Ecco perché, non è affatto da accantonare lo scenario per il quale alla fine, la Vecchia Signora decida di intervenire già a gennaio, magari sfruttando quelle dinamiche che un mercato pazzo come quello al quale stiamo assistendo, e soprattutto con pochi soldi di cui disporre, può offrire.

Secondo quanto riportato da Radio Radio, la Juventus avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione concernente Luis Muriel che, a causa dello scarso minutaggio, avrebbe chiesto una cessione immediata. Gli orobici, che si sono appena rinforzati con l’acquisto di Jeremie Boga, a cui dovrebbe seguire un addio di Miranchuk, valutano il colombiano non meno di 20 milioni di euro. Muriel è un nome accostato alla Juve già negli istanti immediatamente precedenti alla partenza di Cristiano Ronaldo; per adesso “Madama” si sarebbe limitata a “chiedere informazioni”, ma chissà che in futuro non ci possano essere gli spiragli giusti per imbastire una vera e propria trattativa.