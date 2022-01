Calciomercato Juventus, sorpasso Barcellona per il colpo a zero

Setacciare le migliori opportunità che offre il calciomercato a gennaio e in estate è una delle mission della dirigenza della Juventus.

Allegri ha confermato che in questa finestra di trasferimenti non ci saranno grandi cambiamenti nella rosa della Juventus. E’ vero che il mercato è lungo, ma le parole del tecnico sono state chiare. Tuttavia non si esclude che nell’arco delle prossime settimane qualcosa possa cambiare. Si guarderà probabilmente con maggiore attenzione ai colpi da mettere a segno in estate, quando la rosa sì potrebbe cambiare. E si guarda ovviamente anche alla lista dei possibili colpi a parametro zero. Perché a giugno sono in scadenza i contratti di molti too player italiani ed europei. E bisogna anticipare la concorrenza per prenderli.

Calciomercato Juventus, Romagnoli potrebbe dire sì al Barcellona

Come si legge su Calciomercato.it il futuro di Alessio Romagnoli continua ad attirare le attenzioni di diversi club e anche la Juventus segue il centrale del Milan. Il contratto con i rossoneri è in scadenza e non si esclude che possa rinnovarlo in extremis. Ma le offerte non gli mancano di certo e l’ex centrale della Roma è atteso dunque da una decisione importante per la sua carriera. Il portale specializzato in calciomercato sottolinea come fonti spagnoli affermino come il Barcellona è a caccia di rinforzi low cost e abbia messo nel mirino proprio Romagnoli. “El Nacional” ha anche parlato di un incontro con il suo agente Raiola al Camp Nou, con il calciatore che sarebbe tentato dal dire sì ai catalani. Il Barcellona dunque avrebbe superato non solo la Juventus, ma anche il Liverpool di Klopp, altra formazione interessata a prendere Romagnoli a parametro zero.