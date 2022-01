Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Svolta a sorpresa: è asta

Calciomercato Juventus, si sarebbe aperta un’asta per l’addio di Ramsey: due squadre di Premier League interessate all’acquisto.

Calciomercato Juventus, l’addio di Ramsey è ormai cosa certificata. Lo stesso Massimiliano Allegri lo aveva annunciato ai microfoni pre gara contro il Napoli. E adesso si concretizzano già le offerte per il centrocampista gallese prossimo a diventare un nuovo giocatore della Premier League. Si sarebbe aperta un’asta per il mediano ex Arsenal, su di lui si sarebbero mosse, su tutte, il Crystal Palace altra squadra di Londra e l’Aston Villa che dopo l’acquisto di Coutinho dal Barcellona pensa, davvero, in grande.

Ramsey verso la Premier League | Due squadre interessate

Il gallese è certo di andarsene e vorrebbe ripartire dal campionato che l’ha reso celebre a livello internazionale, la Premier League. Proprio dall’Inghilterra, Aaron Ramsey avrebbe già ricevuto due offerte importanti: in primis il Crystal Palace altra squadra di Londra dove Ramsey potrebbe ritornare protagonista assoluto e dall’altra parte l’Aston Villa una squadra che vuole rilanciarsi e grazie all’acquisto di Coutinho, sogna in grande.

Come conferma il giornalista ‘Nicolò Schira’ sul proprio profilo Twitter, l’Aston Villa avrebbe chiesto il giocatore in prestito ma con ancora da specificare se con diritto o con obbligo di riscatto. Insomma tra non molto avremo un verdetto, ma la cosa certa è che Ramsey lascerà la Juventus in questa sessione di mercato, in primis per suo volere ma anche perché la società deve fare cassa e risparmiare sul corposo stipendio del giocatore.