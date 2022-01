Calciomercato Juventus, l’annuncio è una mazzata: “Vuole rimanere lì”

Calciomercato Juventus, il centrocampista non ha intenzione di muoversi a gennaio, cercando di far cambiare idea al suo allenatore.

Sedici presenze in Ligue 1, più qualche apparizione nella fase a gironi di Champions League. Ma solo la metà di queste giocate da titolare. Non si può dire che la prima parte dell’avventura di Georginio Wijnaldum al Psg sia stata tutta rose e fiori, come si pensava al momento del suo arrivo in Francia. Da perno inamovibile per Jurgen Klopp al Liverpool a riserva di lusso per Mauricio Pochettino nella corazzata parigina.

In pochi si aspettavano un così scarso utilizzo dell’esperto nazionale olandese, con l’allenatore argentino che continua inspiegabilmente a preferirgli altri giocatori. Eppure Wijnaldum si è sempre fatto trovare pronto: recentemente è tornato a far parlare di sé grazie alla doppietta rifilata al Lipsia nella massima competizione continentale.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Svolta a sorpresa: è asta

Calciomercato Juventus, Wijnaldum verso la permanenza a Parigi

Nelle scorse settimane si è parlato a lungo di un suo possibile addio al Psg: in effetti, le richieste dalla Premier League – campionato in cui si è affermato – non gli mancano. Anche la Juventus ha chiesto più volte informazioni agli agenti del calciatore, al punto da pensare ad un possibile prestito di sei mesi. Un colpo che sarebbe tanta roba per avviare la ricostruzione del centrocampo bianconero.

Dalla Francia, però, smentiscono categoricamente un suo addio al Psg. Ne ha parlato il giornalista di Prime Video, Saber Desfarges, spiegando come Wijnaldum non abbia alcuna intenzione di lasciare Parigi a gennaio, con l’obiettivo di “concludere nel migliore dei modi” la seconda parte della stagione. Tentando così di far cambiare idea a Pochettino.