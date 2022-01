Juventus, Allegri può sorridere | In tre guariscono dal Covid

By

Juventus, si preparano a tornare a disposizione del tecnico livornese: al momento non ci sono positivi nella rosa bianconera.

Una buona notizia a poche ore dalla sfida dell’Olimpico con la Roma. Anzi, tre. Dopo le negativizzazioni di Chiellini e Arthur, anche altri giocatori bianconeri guariscono dal Covid. Si tratta del secondo portiere Pinsoglio e dei giovani Miretti e Soulé, che malgrado facciano parte in pianta stabile dell’Under-23, Massimiliano Allegri ha convocato spesso in prima squadra nelle ultime partite.

Non potranno ovviamente essere a disposizione nel match che andrà in scena nella Capitale, dove la Juventus alle 18:30 affronterà gli uomini di José Mourinho. Torneranno ad allenarsi a breve e dopo i controlli di rito saranno di nuovo a disposizione del tecnico toscano.

Juventus, tornano negativi Pinsoglio, Soulé e Miretti

La minaccia del virus, dunque, per adesso sembra essersi definitivamente allontanata dalla Continassa. Dopo che Pinsoglio, Soulé e Miretti sono tornati negativi, non ci sono positivi nella rosa della Vecchia Signora. Una situazione ottimale per Allegri, che spera di arrivare alla finale di Supercoppa Italiana con l’Inter – si gioca a San Siro mercoledì prossimo – con tutti gli effettivi.

Non affatto scontato in un momento difficile per tutto il calcio italiano, costretto ancora a fare i conti con la recrudescenza della pandemia. Nuove restrizioni sono state annunciate nella giornata di ieri: le ultime due giornate di gennaio si giocheranno davanti ad un massimo di cinquemila spettatori.